- Если Станковича уберут, то "Спартаку" нужен тренер с "красно-белым" прошлым. Только так будет результат, как чемпионство "Локомотива" с Семиным. Хочу, чтобы тренером "Спартака" стал россиянин, - сказал Мор Metaratings.
Напомним, Деян Станкович возглавил московский "Спартак" в мае 2024 года. На данный момент подопечные сербского специалиста идут на шестом месте в чемпионате Российской Премьер-Лиги, имея в своем активе 18 очков в 11 сыгранных матчах. Сам же Станкович отстранен от матчей под эгидой РФС на месяц.
Мор рассказал, кто должен быть главным тренером "Спартака" вместо Станковича
Экс-игрок "Спартака" Эдуард Мор высказался о том, кто должен возглавлять красно-белых.
Фото: "Чемпионат"