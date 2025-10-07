"Мы за ним следим. Любой футболист может попасть в сборную, если соответствует требованиям", — сказал Карпин "Совспорту".
Егор Сорокин является основным центральным защитником "Кайрата". Футболист помог алматинскому клубу впервые в истории попасть в основной этап Лиги Чемпионов. На данный момент он сыграл 8 полных матчей в квалификации к турниру и 2 матча в групповом этапе.
Защитник провел 3 минуты за сборную России в товарищеской встрече против Чехии 10 сентября 2018 года.
В сборную России могут вызвать защитника "Кайрата"
Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, что тренерский штаб национальной команды следит за игрой защитника казахстанского "Кайрата" Егора Сорокина.
Фото: ФК "Краснодар"