Кисляк: Дзюба - легенда русского футбола. Пример для меня

- Дзюба как-то пришел, расположил к себе своим отношением. Может, полюбил меня. Я смеялся с его шуток. Он как человек очень хороший, пример для меня. Пример, что можно достигнуть всего в российском футболе и остаться хорошим человеком. Дзюба — легенда русского футбола.
Напомним, 19 марта 2025 года нападающий Артем Дзюба отличился забитым мячом в товарищеском матче сборной России против Гренады (5:0) и стал лучшим бомбардиром в истории национальной команды. Также в той игре дебютировал в составе российской сборной полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк.
В этом сезоне 37-летний Дзюба провел 11 матчей в составе тольяттинского "Акрона", в которых записал на свой счет 4 забитых гола и 2 результативные передачи на партнеров.
Источник: "СЭ"
Фото: сборная России