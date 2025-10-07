Матчи Скрыть

Кисляк: Дзюба - легенда русского футбола. Пример для меня

Хавбек ЦСКА Матвей Кисляк ответил на вопрос, какие у него отношения с нападающим "Акрона" Артемом Дзюбой.
Фото: сборная России
- Дзюба как-то пришел, расположил к себе своим отношением. Может, полюбил меня. Я смеялся с его шуток. Он как человек очень хороший, пример для меня. Пример, что можно достигнуть всего в российском футболе и остаться хорошим человеком. Дзюба — легенда русского футбола.

Напомним, 19 марта 2025 года нападающий Артем Дзюба отличился забитым мячом в товарищеском матче сборной России против Гренады (5:0) и стал лучшим бомбардиром в истории национальной команды. Также в той игре дебютировал в составе российской сборной полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк.

В этом сезоне 37-летний Дзюба провел 11 матчей в составе тольяттинского "Акрона", в которых записал на свой счет 4 забитых гола и 2 результативные передачи на партнеров.

Источник: "СЭ"

