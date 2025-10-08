Игрок "Акрона" Бакаев рассказал, как команда поддержала Дзюбу после нереализованного пенальти

"Сколько бы он ни выиграл и ни забил, он все равно будет переживать. Он лидер и понимает, что не получилось реализовать свой момент. Мы его поддержали в раздевалке. Ничего такого, чтобы его обвинять, не случилось. Он бился, боролся", — приводит слова Бакаева "Матч ТВ".
"Акрон" сыграл вничью с "Зенитом" в субботу, 4 октября. Матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги завершился со счетом 1:1. В компенсированное ко второму тайму время Дзюба не смог реализовать пенальти, отправив мяч выше ворот.
После этой встречи "Акрон" занял 13-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России. В активе команды 8 очков после 11-ти туров РПЛ. В следующий раз команда из Тольятти в гостях встретится с "Пари НН". Матч состоится в субботу, 18 октября.
Полузащитник "Акрона" Солтмурад Бакаев высказался о нереализованном пенальти нападающего Артема Дзюбы в матче с "Зенитом".
Фото: ФК "Акрон"