Пальцев рассказал, чего хочет добиться в "Краснодаре" в текущем сезоне

Защитник "Краснодара" и сборной России Валентин Пальцев назвал свою цель на текущий сезон.
Фото: ФК "Краснодар"
"Для меня сейчас цель стоит одна, и это вместе с клубом взять золото Премьер-Лиги еще раз", — приводит слова Пальцева пресс-служба "Краснодара".

В сезоне-2025/26 Пальцев принял участие в 11 встречах во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом. На данный момент "Краснодар" занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. Команда Мурада Мусаева набрала 23 очка за 11 туров Российской Премьер-Лиги.

Отметим, что "Краснодар" является действующим чемпионом России. В прошлом сезоне черно-зеленые завоевали титул впервые в истории клуба.

