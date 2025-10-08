"Для меня сейчас цель стоит одна, и это вместе с клубом взять золото Премьер-Лиги еще раз", — приводит слова Пальцева пресс-служба "Краснодара".
В сезоне-2025/26 Пальцев принял участие в 11 встречах во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом. На данный момент "Краснодар" занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. Команда Мурада Мусаева набрала 23 очка за 11 туров Российской Премьер-Лиги.
Отметим, что "Краснодар" является действующим чемпионом России. В прошлом сезоне черно-зеленые завоевали титул впервые в истории клуба.
Пальцев рассказал, чего хочет добиться в "Краснодаре" в текущем сезоне
Защитник "Краснодара" и сборной России Валентин Пальцев назвал свою цель на текущий сезон.
Фото: ФК "Краснодар"