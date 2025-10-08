Полузащитник "Зенита" может перейти в "Палмейрас"

По информации журналиста Фелиппе Фасинкани, представители футболиста уже вступили в контакт с «Палмейрасом».
Переговоры находятся на ранней стадии, однако главный тренер клуба из Сан-Паулу уже одобрил возможный трансфер. При этом Жерсон не рассматривает вариант возвращения во «Фламенго», откуда перешел в петербургский клуб за €25 млн — его отец и агент прекратил любые отношения с бывшей командой.
«Зенит» готов расстаться с игроком зимой, если получит достаточно выгодное предложение.
Жерсон сыграл в шести матчах за петербуржцев, но не записал на свой счет результативных действий. Контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2030 года. Текущая рыночная стоимость бразильца составляет 22 миллионов евро по версии Transfermarkt.
Фото: ФК "Зенит"