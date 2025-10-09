Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Финляндия
19:00
ЛитваНе начат
Кипр
21:45
Босния и ГерцеговинаНе начат
Мальта
21:45
НидерландыНе начат
Шотландия
21:45
ГрецияНе начат
Австрия
21:45
Сан-МариноНе начат
Чехия
21:45
ХорватияНе начат
Беларусь
21:45
ДанияНе начат
Фарерские острова
21:45
ЧерногорияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Румыния
21:00
МолдоваНе начат
Англия
21:45
УэльсНе начат
Польша
21:45
Новая ЗеландияНе начат

Главный тренер "Балтики" – о вызове Бевеева в сборную: в расширенном списке были еще двое наших игроков

Главный тренер "Балтики" Андрей Талалаев высказался о вызове в сборную России своего игрока защитника Мингияна Бевеева.
Фото: ФК "Балтика"
"В расширенном списке, помимо Бевеева, были еще двое наших игроков. Бориско и Саусь. Причем у нас на подходе еще несколько человек для национальной команды. Не собираюсь утверждать, что Бевеев должен сыграть за сборную России в ближайших матчах. Подобные вопросы всегда должен решать главный тренер команды", — приводит слова Талалаева "Матч ТВ".

Бевеев получил вызов в национальную команду на октябрьские товарищеские матчи и вошел в итоговый состав сборной России впервые в карьере.

Команда Валерия Карпина в октябре проведет две товарищеские встречи. 10 числа Россия сыграет с Ираном в Волгограде. Начало матча – в 20:00 по московскому времени. 14 октября сборная России в Москве встретится с командой Боливии. Матч состоится на домашнем стадионе "Динамо". Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по столичному времени.

