Главный тренер "Балтики" – о вызове Бевеева в сборную: в расширенном списке были еще двое наших игроков

"В расширенном списке, помимо Бевеева, были еще двое наших игроков. Бориско и Саусь. Причем у нас на подходе еще несколько человек для национальной команды. Не собираюсь утверждать, что Бевеев должен сыграть за сборную России в ближайших матчах. Подобные вопросы всегда должен решать главный тренер команды", — приводит слова Талалаева "Матч ТВ".
Бевеев получил вызов в национальную команду на октябрьские товарищеские матчи и вошел в итоговый состав сборной России впервые в карьере.
Команда Валерия Карпина в октябре проведет две товарищеские встречи. 10 числа Россия сыграет с Ираном в Волгограде. Начало матча – в 20:00 по московскому времени. 14 октября сборная России в Москве встретится с командой Боливии. Матч состоится на домашнем стадионе "Динамо". Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по столичному времени.
Главный тренер "Балтики" Андрей Талалаев высказался о вызове в сборную России своего игрока защитника Мингияна Бевеева.
Фото: ФК "Балтика"