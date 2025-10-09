Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Финляндия
19:00
ЛитваНе начат
Кипр
21:45
Босния и ГерцеговинаНе начат
Мальта
21:45
НидерландыНе начат
Шотландия
21:45
ГрецияНе начат
Австрия
21:45
Сан-МариноНе начат
Чехия
21:45
ХорватияНе начат
Беларусь
21:45
ДанияНе начат
Фарерские острова
21:45
ЧерногорияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Румыния
21:00
МолдоваНе начат
Англия
21:45
УэльсНе начат
Польша
21:45
Новая ЗеландияНе начат

Педро назвал конкурентов "Зенита" за чемпионство в РПЛ

Полузащитник "Зенита" Педро перечислил трех главных конкурентов своей команды в борьбе за золотые медали чемпионата России.
Фото: ФК "Зенит"
"Краснодар", "Локомотив" и ЦСКА. С этими командами наименьшая разница очков в таблице. Все остальные тоже могут доставить неприятности. Борьба очень плотная. Но с этой тройкой, наверное, будет главная борьба за золотые медали", — приводит слова Педро "Чемпионат".

Педро пополнил состав сине-бело-голубых зимой 2024 года. За все время в "Зените" он принял участие в 68 встречах, записав на свой счет девять голов и десять результативных передач. Трудовое соглашение бразильского игрока с петербургским клубом рассчитано до лета 2028 года.

"Зенит" на данный момент занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. В активе команды 20 очков после 11-ти туров Российской Премьер-Лиги. Отставание от лидирующего ЦСКА составляет 4 очка.

