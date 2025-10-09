Педро назвал конкурентов "Зенита" за чемпионство в РПЛ

"Краснодар", "Локомотив" и ЦСКА. С этими командами наименьшая разница очков в таблице. Все остальные тоже могут доставить неприятности. Борьба очень плотная. Но с этой тройкой, наверное, будет главная борьба за золотые медали", — приводит слова Педро "Чемпионат".
Педро пополнил состав сине-бело-голубых зимой 2024 года. За все время в "Зените" он принял участие в 68 встречах, записав на свой счет девять голов и десять результативных передач. Трудовое соглашение бразильского игрока с петербургским клубом рассчитано до лета 2028 года.
"Зенит" на данный момент занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. В активе команды 20 очков после 11-ти туров Российской Премьер-Лиги. Отставание от лидирующего ЦСКА составляет 4 очка.
Полузащитник "Зенита" Педро перечислил трех главных конкурентов своей команды в борьбе за золотые медали чемпионата России.
Фото: ФК "Зенит"