Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Финляндия
0 - 1 0 1
Литва1 тайм
Кипр
21:45
Босния и ГерцеговинаНе начат
Мальта
21:45
НидерландыНе начат
Шотландия
21:45
ГрецияНе начат
Австрия
21:45
Сан-МариноНе начат
Чехия
21:45
ХорватияНе начат
Беларусь
21:45
ДанияНе начат
Фарерские острова
21:45
ЧерногорияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Румыния
21:00
МолдоваНе начат
Англия
21:45
УэльсНе начат
Польша
21:45
Новая ЗеландияНе начат

КДК оштрафовал "Акрон" по итогам матча с "Зенитом"

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил о штрафе "Акрона" за нарушения в матче 11-го тура РПЛ против "Зенита".
Фото: ФК "Акрон"
"Два нарушения у "Акрона". Первое - задержка матча на шесть с половиной минут. Штраф - 50 тысяч рублей. И задержка второго тайма на семь минут. Также штраф в размере 50 тысяч рублей", - цитирует Григорьянца "СЭ".

Напомним, матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором тольяттинский "Акрон" принимал у себя дома петербургский "Зенит", состоялся в прошлую субботу, 4 октября. Игра проходила на стадионе " Солидарность Самара Арена" и закончилась вничью - 1:1.

По итогам тура "Акрон" набрал 8 очков и находится на 13-й строчке в турнирной таблице чемпионата. "Зенит" с 20 набранными баллами располагается на четвертом месте.

