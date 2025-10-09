КДК оштрафовал "Акрон" по итогам матча с "Зенитом"

"Два нарушения у "Акрона". Первое - задержка матча на шесть с половиной минут. Штраф - 50 тысяч рублей. И задержка второго тайма на семь минут. Также штраф в размере 50 тысяч рублей", - цитирует Григорьянца "СЭ".
Напомним, матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором тольяттинский "Акрон" принимал у себя дома петербургский "Зенит", состоялся в прошлую субботу, 4 октября. Игра проходила на стадионе " Солидарность Самара Арена" и закончилась вничью - 1:1.
По итогам тура "Акрон" набрал 8 очков и находится на 13-й строчке в турнирной таблице чемпионата. "Зенит" с 20 набранными баллами располагается на четвертом месте.