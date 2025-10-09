Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Финляндия
0 - 1 0 1
Литва1 тайм
Кипр
21:45
Босния и ГерцеговинаНе начат
Мальта
21:45
НидерландыНе начат
Шотландия
21:45
ГрецияНе начат
Австрия
21:45
Сан-МариноНе начат
Чехия
21:45
ХорватияНе начат
Беларусь
21:45
ДанияНе начат
Фарерские острова
21:45
ЧерногорияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Румыния
21:00
МолдоваНе начат
Англия
21:45
УэльсНе начат
Польша
21:45
Новая ЗеландияНе начат

Карпин: Иран - один из самых серьезных соперников сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о команде Ирана в преддверии товарищеского матча.
Фото: РФС
- Иран - один из самых серьёзных наших соперников. У нас чаще соперники слабее. Мы изучили Иран и сыграли с ними два года назад, знаем их силу, это одна из самых сильных команд. Можно поставить в ряд с Сербией или Нигерией. У них добротные футболисты. На конкретных игроков внимания не обращаем. Стараемся действовать от себя.

Сборная России 10 октября встретится с командой Ирана в Волгограде и пройдет на стадионе "Волгоград Арена". Игра начнется в 20:00 по московскому времени. Также национальная команда сыграет с Боливией 14 октября в Москве на "ВТБ Арене".

Валерий Карпин является главным тренером сборной с конца июля 2021 года. Под руководством российского специалиста команда провела 26 матчей, одержала 18 побед и потерпела 1 поражение.

Источник: "Чемпионат"

