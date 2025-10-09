Карпин: Иран - один из самых серьезных соперников сборной России

- Иран - один из самых серьёзных наших соперников. У нас чаще соперники слабее. Мы изучили Иран и сыграли с ними два года назад, знаем их силу, это одна из самых сильных команд. Можно поставить в ряд с Сербией или Нигерией. У них добротные футболисты. На конкретных игроков внимания не обращаем. Стараемся действовать от себя.
Сборная России 10 октября встретится с командой Ирана в Волгограде и пройдет на стадионе "Волгоград Арена". Игра начнется в 20:00 по московскому времени. Также национальная команда сыграет с Боливией 14 октября в Москве на "ВТБ Арене".
Валерий Карпин является главным тренером сборной с конца июля 2021 года. Под руководством российского специалиста команда провела 26 матчей, одержала 18 побед и потерпела 1 поражение.
Источник: "Чемпионат"
Фото: РФС