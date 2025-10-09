Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Финляндия
0 - 1 0 1
Литва1 тайм
Кипр
21:45
Босния и ГерцеговинаНе начат
Мальта
21:45
НидерландыНе начат
Шотландия
21:45
ГрецияНе начат
Австрия
21:45
Сан-МариноНе начат
Чехия
21:45
ХорватияНе начат
Беларусь
21:45
ДанияНе начат
Фарерские острова
21:45
ЧерногорияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Румыния
21:00
МолдоваНе начат
Англия
21:45
УэльсНе начат
Польша
21:45
Новая ЗеландияНе начат

Карпин высказался о работе с Умяровым и Бевеевым в сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о впечатлениях от совместной работы с Наилем Умяровым и Мингиняном Бевеевым.
Фото: сборная России
"Все перестроились к требованиям сборным. И Наиль и Бевеев. Сегодня провели тактическое занятие. И тот и другой производит приятное впечатление. И с точки зрения понимания того, что от них хотят. И с человеческой точки зрения", - цитирует Карпина "Чемпионат".

25-летний полузащитник московского "Спартака" Наиль Умяров впервые за свою карьеру получил приглашение в национальную команду России. В этом сезоне опорный хавбек провел 13 матчей и отметился тремя голевыми передачами.

Защитник калининградской "Балтики" Мингинян Бевеев также ранее не вызывался в сборную страны. В текущем сезоне 29-летний футболист принял участие в 13 играх и не отличился результативными действиями.

