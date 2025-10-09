Карпин высказался о работе с Умяровым и Бевеевым в сборной России

"Все перестроились к требованиям сборным. И Наиль и Бевеев. Сегодня провели тактическое занятие. И тот и другой производит приятное впечатление. И с точки зрения понимания того, что от них хотят. И с человеческой точки зрения", - цитирует Карпина "Чемпионат".
25-летний полузащитник московского "Спартака" Наиль Умяров впервые за свою карьеру получил приглашение в национальную команду России. В этом сезоне опорный хавбек провел 13 матчей и отметился тремя голевыми передачами.
Защитник калининградской "Балтики" Мингинян Бевеев также ранее не вызывался в сборную страны. В текущем сезоне 29-летний футболист принял участие в 13 играх и не отличился результативными действиями.
