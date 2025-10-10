"Ха, давайте скажем, что Осипенко", – приводит слова Глебова "РБ Спорт".
Отметим, что Глебов и Осипенко ранее вместе играли в составе "Ростова" под руководством Валерия Карпина. Сейчас оба футболиста выступают за московское "Динамо", которое также тренирует Карпин. Кроме того, Глебов и Осипенко вошли в итоговый состав сборной России на октябрьские товарищеские матчи с Ираном и Боливией.
В текущем сезоне Глебов принял участие в 13 матчах, не отметившись результативными действиями. 31-летний Осипенко выступил в девяти встречах во всех турнирах, в которых записал на свой счет два гола.
Глебов ответил, кто является любимчиком Карпина
Полузащитник сборной России и "Динамо" Данил Глебов ответил на вопрос, кто является любимчиком главного тренера национальной команды Валерия Карпина.
Фото: РИА Новости