Чемпионат Мира

ЧМ2022
Казахстан
17:00
ЛихтенштейнНе начат
Германия
21:45
ЛюксембургНе начат
Косово
21:45
СловенияНе начат
Северная Ирландия
21:45
СловакияНе начат
Бельгия
21:45
Северная МакедонияНе начат
Исландия
21:45
УкраинаНе начат
Франция
21:45
АзербайджанНе начат
Швеция
21:45
ШвейцарияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Россия
20:00
ИранНе начат

Глебов ответил, кто является любимчиком Карпина

Полузащитник сборной России и "Динамо" Данил Глебов ответил на вопрос, кто является любимчиком главного тренера национальной команды Валерия Карпина.
Фото: РИА Новости
"Ха, давайте скажем, что Осипенко", – приводит слова Глебова "РБ Спорт".

Отметим, что Глебов и Осипенко ранее вместе играли в составе "Ростова" под руководством Валерия Карпина. Сейчас оба футболиста выступают за московское "Динамо", которое также тренирует Карпин. Кроме того, Глебов и Осипенко вошли в итоговый состав сборной России на октябрьские товарищеские матчи с Ираном и Боливией.

В текущем сезоне Глебов принял участие в 13 матчах, не отметившись результативными действиями. 31-летний Осипенко выступил в девяти встречах во всех турнирах, в которых записал на свой счет два гола.

