Чемпионат Мира

ЧМ2022
Казахстан
17:00
ЛихтенштейнНе начат
Германия
21:45
ЛюксембургНе начат
Косово
21:45
СловенияНе начат
Северная Ирландия
21:45
СловакияНе начат
Бельгия
21:45
Северная МакедонияНе начат
Исландия
21:45
УкраинаНе начат
Франция
21:45
АзербайджанНе начат
Швеция
21:45
ШвейцарияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Россия
20:00
ИранНе начат

Кисляк: что сам Моуринью меня хотел, это просто заголовок красивый

Полузащитник ЦСКА и сборной России Матвей Кисляк прокомментировал слухи о том, что им интересуется главный тренер "Бенфики" Жозе Моуринью.
Фото: "Чемпионат"
"Столько вбросов было. Не очень такая правильная информация, что Моуринью. Может быть, да, там был какой-то интерес от "Фенербахче", но чтобы сам Моуринью меня хотел, это просто как заголовок красивый, там, сказать, сам Моуринью хочет. Вряд ли, что Моуринью сказал: "Мне возьмите его", – сказал Кисляк в выпуске YouTube-канала Nobel.

Жозе Моуриньо является главным тренером португальской "Бенфики". Его команда занимает третье место в турнирной таблице Примейра Лиги.

20-летний Матвей Кисляк играет в основном состваве ЦСКА с 2024 года. В текущем сезоне он принял участие в 17 встречах во всех турнирах, в которых записал на свой счет три гола и пять результативных передач.

ЦСКА на данный момент лидирует в турнирной таблице чемпионата России. Команда Фабио Челестини набрала 24 очка в 11-ти турах Российской Премьер-Лиги.

