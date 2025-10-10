Кисляк: что сам Моуринью меня хотел, это просто заголовок красивый

"Столько вбросов было. Не очень такая правильная информация, что Моуринью. Может быть, да, там был какой-то интерес от "Фенербахче", но чтобы сам Моуринью меня хотел, это просто как заголовок красивый, там, сказать, сам Моуринью хочет. Вряд ли, что Моуринью сказал: "Мне возьмите его", – сказал Кисляк в выпуске YouTube-канала Nobel.
Жозе Моуриньо является главным тренером португальской "Бенфики". Его команда занимает третье место в турнирной таблице Примейра Лиги.
20-летний Матвей Кисляк играет в основном состваве ЦСКА с 2024 года. В текущем сезоне он принял участие в 17 встречах во всех турнирах, в которых записал на свой счет три гола и пять результативных передач.
ЦСКА на данный момент лидирует в турнирной таблице чемпионата России. Команда Фабио Челестини набрала 24 очка в 11-ти турах Российской Премьер-Лиги.
Полузащитник ЦСКА и сборной России Матвей Кисляк прокомментировал слухи о том, что им интересуется главный тренер "Бенфики" Жозе Моуринью.
Фото: "Чемпионат"