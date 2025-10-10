Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Казахстан
4 - 0 4 0
Лихтенштейн2 тайм
Германия
21:45
ЛюксембургНе начат
Косово
21:45
СловенияНе начат
Северная Ирландия
21:45
СловакияНе начат
Бельгия
21:45
Северная МакедонияНе начат
Исландия
21:45
УкраинаНе начат
Франция
21:45
АзербайджанНе начат
Швеция
21:45
ШвейцарияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Россия
20:00
ИранНе начат

РФС увеличил срок дисквалификации отстраненного от футбола Писарского

Председатель комитета по этике РФС Андрей Стукалов сообщил о решении увеличить срок отстранения форварда Владимира Писарского еще на 4 месяца.
Фото: ФК "Сочи"
- Статья 18 регламента РФС по этике запрещает субъектам футбола прямо или косвенно принимать участие в пари, азартных играх, лотереях или аналогичных мероприятиях, связанных с футбольными матчами или соревнованиями и/или любыми сопутствующими футбольными мероприятиями. При определении санкции комитет также учел наличие отягчающих обстоятельств.

Отмечается, что комитетом было установлено прямое участие, на тот момент нападающего "Иртыша", Владимира Писарского в пари на футбольные матчи в российской букмекерской конторе.

Напомним, ранее сообщалось, что Писарский был отстранен от занятия футбольной деятельностью на четыре года, из которых 3 - условно.

Писарский выступал в составе "Иртыша" с 2020 по 2021 год. Прошлый сезон футболист провел в аренде в "Сочи". Права на 29-летнего игрока принадлежали самарским "Крыльям Советом".

Источник: "СЭ"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 5
  • Нравится
  • -5
  • Не нравится