- Статья 18 регламента РФС по этике запрещает субъектам футбола прямо или косвенно принимать участие в пари, азартных играх, лотереях или аналогичных мероприятиях, связанных с футбольными матчами или соревнованиями и/или любыми сопутствующими футбольными мероприятиями. При определении санкции комитет также учел наличие отягчающих обстоятельств.
Отмечается, что комитетом было установлено прямое участие, на тот момент нападающего "Иртыша", Владимира Писарского в пари на футбольные матчи в российской букмекерской конторе.
Напомним, ранее сообщалось, что Писарский был отстранен от занятия футбольной деятельностью на четыре года, из которых 3 - условно.
Писарский выступал в составе "Иртыша" с 2020 по 2021 год. Прошлый сезон футболист провел в аренде в "Сочи". Права на 29-летнего игрока принадлежали самарским "Крыльям Советом".
Источник: "СЭ"
РФС увеличил срок дисквалификации отстраненного от футбола Писарского
Председатель комитета по этике РФС Андрей Стукалов сообщил о решении увеличить срок отстранения форварда Владимира Писарского еще на 4 месяца.
Фото: ФК "Сочи"