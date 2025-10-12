- Понятно, что он хочет вернуться, — в этом нет ничего удивительного. Многие хотели бы вернуться в "Спартак". Однако, на мой взгляд, Ваноли совсем не нужен "Спартаку", - сказал Мор "Чемпионату".
Ваноли уже занимал должность главного тренера красно-белых с декабря 2021 года по июнь 2022 года. Под руководством итальянца московский клуб выиграл Кубок России.
Напомним, Деян Станкович возглавляет московский "Спартак" с мая 2024 года. На данный момент подопечные сербского специалиста идут на шестом месте в чемпионате Российской Премьер-Лиги, имея в своем активе 18 очков в 11 сыгранных матчах.
Мор: Ваноли совсем не нужен "Спартаку"
Бывший игрок "Спартака" Эдуард Мор высказался о возможном назначении Паоло Ваноли главным тренером красно-белых.
Фото: "Чемпионат"