Гершкович - о Карпине: к совмещению постов отношусь отрицательно

"К совмещению постов в сборной и клубе я отношусь отрицательно. Очень тяжело эти вещи совмещать. Опыт предыдущих наших тренеров тоже об этом говорит. Тот же Газзаев в свое время отказался от этого. Потому что это действительно тяжело", - цитирует Гершковича "Матч ТВ".
Летом текущего года Валерий Карпин был назначен на пост главного тренера московского "Динамо" - специалист продолжает занимать аналогичную должность в национальной команде России. Напомним, что сборная России и российские клубы отстранены от участия в международных соревнованиях с февраля 2022 года.
После 11 сыгранных туров столичное "Динамо" занимает 8 место в турнирной таблице российского чемпионата с 15 набранными очками в своем активе.
Фото: ФК "Динамо"