Тукманов высказался о будущем Станковича в "Спартаке"

- Я не считаю, что Деяна нужно уволить. Пусть работает, пока у него действует контракт. Ему нужно время. Я не вижу явных причин для его увольнения, - сказал Тукманов Metaratings.
Напомним, Деян Станкович возглавляет московский "Спартак" с мая 2024 года. На данный момент подопечные сербского специалиста идут на шестом месте в чемпионате Российской Премьер-Лиги, имея в своем активе 18 очков в 11 сыгранных матчах. Сам же Станкович отстранен от матчей под эгидой РФС на месяц.
Экс-футболист "Спартака" Александр Тукманов высказался о будущем главного тренера красно-белых Деяна Станковича.
Фото: "Чемпионат"