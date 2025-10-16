Матчи Скрыть

Тукманов высказался о будущем Станковича в "Спартаке"

Экс-футболист "Спартака" Александр Тукманов высказался о будущем главного тренера красно-белых Деяна Станковича.
Фото: "Чемпионат"
- Я не считаю, что Деяна нужно уволить. Пусть работает, пока у него действует контракт. Ему нужно время. Я не вижу явных причин для его увольнения, - сказал Тукманов Metaratings.

Напомним, Деян Станкович возглавляет московский "Спартак" с мая 2024 года. На данный момент подопечные сербского специалиста идут на шестом месте в чемпионате Российской Премьер-Лиги, имея в своем активе 18 очков в 11 сыгранных матчах. Сам же Станкович отстранен от матчей под эгидой РФС на месяц.

