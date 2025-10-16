Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Торпедо
3 - 0 3 0
ВелесЗавершен
Факел
1 - 0 1 0
УралЗавершен
Черноморец
1 - 2 1 2
Кубань-ХолдингЗавершен

Главный тренер "Балтики" прокомментировал конфликт Сперцяна и Ндонга

Главный тренер "Балтики" Андрей Талалаев высказался о разрешении конфликта между Эдуардом Сперцяном и Усманом Ндонгом в матче "Краснодар" - "Ахмат" (2:0).
Фото: ФК "Краснодар"
- Я уверен, что Сперцян не может так говорить. Я знаю, как он объединяет игроков, в том числе и темнокожих. Когда ты проводишь с этими ребятами много времени, то отношение в любом случае меняется, - сказал Талалаев "Матч ТВ".

В финальном отрезке матча "Краснодар" - "Ахмат" (2:0) между Сперцяном и Ндонгом произошла стычка, в результате которой армянский футболист получил удар плечом в челюсть. Сенегалец был удалён с поля, а Сперцян получил жёлтую карточку за провокационное поведение. Защитник грозненцев Усман Ндонг после игры обвинил капитана "быков" в расистских оскорблениях.

Футболист "Краснодара" Сперцян получил штраф в размере 150 тысяч рублей, игрок "Ахмата" Ндонг дисквалифицирован на два матча.

