- Я уверен, что Сперцян не может так говорить. Я знаю, как он объединяет игроков, в том числе и темнокожих. Когда ты проводишь с этими ребятами много времени, то отношение в любом случае меняется, - сказал Талалаев "Матч ТВ".
В финальном отрезке матча "Краснодар" - "Ахмат" (2:0) между Сперцяном и Ндонгом произошла стычка, в результате которой армянский футболист получил удар плечом в челюсть. Сенегалец был удалён с поля, а Сперцян получил жёлтую карточку за провокационное поведение. Защитник грозненцев Усман Ндонг после игры обвинил капитана "быков" в расистских оскорблениях.
Футболист "Краснодара" Сперцян получил штраф в размере 150 тысяч рублей, игрок "Ахмата" Ндонг дисквалифицирован на два матча.
Главный тренер "Балтики" прокомментировал конфликт Сперцяна и Ндонга
Главный тренер "Балтики" Андрей Талалаев высказался о разрешении конфликта между Эдуардом Сперцяном и Усманом Ндонгом в матче "Краснодар" - "Ахмат" (2:0).
Фото: ФК "Краснодар"