Агент Барбоза: "Локомотив" может получить за Батракова больше 30 миллионов

- "Локомотив" может получить за Алексея больше 30 миллионов. Это плюс-минус его цена на рынке на данный момент. Если бы Батраков сейчас играл в европейском клубе, цена была бы еще выше, - сказал Барбоза "РБ Спорт".
В текущем сезоне Алексей Батраков провел 16 матчей за "Локомотив" во всех турнирах, забил 12 мячей и сделал три голевые передачи. Контракт игрока с клубом
На данный момент "железнодорожники" занимают первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 26 очков.
Футбольный агент Пауло Барбоза оценил стоимость полузащитника "Локомотива" Алексея Батракова.
