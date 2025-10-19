Петржела оценил перспективы "Локомотива" стать чемпионом РПЛ

- Может ли "Локомотив" стать чемпионом? Да, вполне возможно выиграть титул и с таким количеством иностранцев. Буду держать кулаки за эту команду в нынешнем сезоне, поскольку там очень много россиян в составе, - сказал Петржела "РБ Спорт".
Матч "Локомотива" против ЦСКА в рамках 12-го тура РПЛ прошел 18 октября на "РЖД Арене". Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу "железнодорожников". Голами в игре отличились атакующий полузащитник Алексей Батраков, а также нападающие Дмитрий Воробьев и Николай Комличенко.
На данный момент подопечные Михаила Галактионова находятся на первом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков.
Бывший тренер "Зенита" Властимил петржела высказался о перспективах "Локомотива" стать чемпионом РПЛ в этом сезоне.
