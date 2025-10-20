Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Волга Ул
2 - 0 2 0
УфаЗавершен
Чайка
0 - 1 0 1
УралЗавершен
Черноморец
1 - 1 1 1
НефтехимикЗавершен
Торпедо
0 - 0 0 0
ШинникЗавершен
Факел
4 - 0 4 0
РоторЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Вест Хэм
0 - 2 0 2
БрентфордЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Алавес
0 - 0 0 0
ВаленсияЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Кремонезе
1 - 1 1 1
УдинезеЗавершен

Карпин хочет видеть Кафанова в тренерском штабе "Динамо" - источник

Главный тренер "Динамо" Валерий Карпин хочет видеть в своем штабе тренера вратарей Виталия Кафанова.
Фото: "Чемпионат"
Об этом сообщает "СЭ".

Валерий Карпин и Виталий Кафанов работают вместе в сборной России. До этого тренеры были в штабе "Ростова", однако оба ушли в этом году.

Напомним, Валерий Карпин стал главным тренером московского "Динамо" летом этого года. До этого российский специалист с 2017 года возглавлял футбольный клуб "Ростов".

На данный момент "Динамо" идет на восьмом месте в РПЛ с 16 очками.

