Карпин хочет видеть Кафанова в тренерском штабе "Динамо" - источник

Валерий Карпин и Виталий Кафанов работают вместе в сборной России. До этого тренеры были в штабе "Ростова", однако оба ушли в этом году.
Напомним, Валерий Карпин стал главным тренером московского "Динамо" летом этого года. До этого российский специалист с 2017 года возглавлял футбольный клуб "Ростов".
На данный момент "Динамо" идет на восьмом месте в РПЛ с 16 очками.
