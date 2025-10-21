- "Балтика" — уникум нашего футбола. Если она и дальше будет держать свой уровень, то перед ней придётся снять шляпу. Талалаев видит футбол по-своему. У него есть идеи, - сказал Семин Metaratings.
В текущем сезоне калининградская "Балтика" идет на 5-м месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 23 очка. Подопечные Андрея Талалаева одержали 6 побед, 5 раз сыграли вничью и 1 раз потерпели поражение в лиге. Следующий матч команды пройдет 23 октября против московского "Локомотива" в рамках Кубка России.
Семин оценил выступление "Балтики" в текущем сезоне
Бывший тренер "Локомотива" Юрий Семин высказался о результатах "Балтики" в текущем сезоне РПЛ.
Фото: ФК "Балтика"