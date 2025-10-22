Матчи Скрыть

В ЦСКА рассказали о состоянии здоровья Дивеева после травмы с "Локо"

Главный врач московского ЦСКА Эдуард Безуглов рассказал о состоянии здоровья травмированного после матча с "Локомотивом" защитника армейцев Игоря Дивеева.
Фото: ПФК ЦСКА
"Игорь Дивеев получил перелом носа в игре против "Локомотива". К следующей игре уже будет готовиться. В маске или без маски — решим по ситуации", — приводит слова Безуглова пресс-служба ЦСКА.

Во вторник, 21 октября ЦСКА обыграл "Акрон" в матче 6-го тура Кубка России со счетом 3:2. Игорь Дивеев не принимал участия во встрече. Ранее он получил перелом носа в ходе 12-го тура Российской Премьер-Лиги с "Локомотивом".

На данный момент армейцы лидируют в турнирной таблице группы D Кубка России, набрав 13 очков. В чемпионате России ЦСКА идет на третьей строчке с 24 очками.

