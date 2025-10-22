Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Рубин
18:00
АхматНе начат
Динамо
18:00
Крылья СоветовНе начат
Зенит
20:30
ОренбургНе начат
Ростов
20:30
Нижний НовгородНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Галатасарай
19:45
Буде-ГлимтНе начат
Атлетик
19:45
КарабахНе начат
Спортинг Лиссабон
22:00
МарсельНе начат
Монако
22:00
ТоттенхэмНе начат
Аталанта
22:00
СлавияНе начат
Челси
22:00
АяксНе начат
Бавария
22:00
БрюггеНе начат
Айнтрахт
22:00
ЛиверпульНе начат
Реал Мадрид
22:00
ЮвентусНе начат

"Мы плывем в одной лодке". Гендиректор "Акрона" прокомментировал слухи об отставке Тедеева

Генеральный директор "Акрона" Константин Клюшев опроверг информацию о том, главный тренер Заурбек Тедеев может покинуть клуб.
Фото: ФК "Акрон"
"Никаких поползновений по тренеру нет и не было. Мы плывем в одной лодке. Мы сказали ребятам, что вся надежда на них. Слухи про Гончаренко и Игнашевича — полный бред. Я к ним с уважением отношусь, но нет. У меня нет их даже телефонов в записной книжке", — приводит слова Клюшева "Чемпионат".

Во вторник, 21 октября "Акрон" сыграл с ЦСКа в матче 6-го тура Кубка России. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу армейцев. По ее итогам команда Тедеева заняла последнее место в группе D и вылетела из розыгрыша турнира.

После 12-ти туров Российской Премьер-Лиги клуб из Тольятти набрал 11 очков и на данный момент занимает 12-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России.

