Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Краснодар
18:30
СочиНе начат
Балтика
21:00
ЛокомотивНе начат

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Фенербахче
19:45
ШтутгартНе начат
Гоу Эхед Иглс
19:45
Астон ВиллаНе начат
Бранн
19:45
РейнджерсНе начат
Ред Булл Зальцбург
19:45
ФеренцварошНе начат
Генк
19:45
БетисНе начат
Фейеноорд
19:45
ПанатинаикосНе начат
ФКСБ
19:45
БолоньяНе начат
Лион
19:45
БазельНе начат
Брага
19:45
Црвена ЗвездаНе начат
Янг Бойз
22:00
ЛудогорецНе начат
Фрайбург
22:00
УтрехтНе начат
Сельта
22:00
НиццаНе начат
Ноттингем Форест
22:00
ПортуНе начат
Маккаби Тель-Авив
22:00
МидтьюлландНе начат
Селтик
22:00
ШтурмНе начат
Рома
22:00
Виктория ПНе начат
Мальмё
22:00
Динамо ЗагребНе начат
Лилль
22:00
ПАОКНе начат

Лига конференций УЕФА

Шкендия
19:45
ШелбурнНе начат
Брейдаблик
19:45
КуПСНе начат
Хеккен
19:45
Райо ВальеканоНе начат
АЕК Афины
19:45
АбердинНе начат
Рапид
19:45
ФиорентинаНе начат
Шахтер
19:45
ЛегияНе начат
Страсбург
19:45
ЯгеллонияНе начат
Риека
19:45
СпартаНе начат
Дрита
19:45
ОмонияНе начат
Линкольн
22:00
ЛехНе начат
Кристал Пэлас
22:00
АЕК ЛарнакаНе начат
Майнц
22:00
ЗриньскиНе начат
Университатя Крайова
22:00
НоаНе начат
Шэмрок Роверс
22:00
ЦелеНе начат
Сигма
22:00
РакувНе начат
Хамрун Спартанс
22:00
ЛозаннаНе начат
АЗ Алкмар
22:00
СлованНе начат
Самсунспор
22:00
Динамо КиевНе начат

Голкипер "Пари НН" - о результатах команды: катастрофа, не знаю, как из нее выходить

Голкипер "Пари НН" Никита Медведев высказался о текущих результатах команды.
Фото: ФК "Пари НН"
"Как бы я описал для "Пари НН" все, что происходит со старта сезона? Катастрофа. Не знаю, как из нее выходить. Есть ли у меня уверенность, что главный тренер доработает до конца сезона? Не знаю, это вопрос к руководству. Точно не тот момент, о котором я думаю", - цитирует Медведева "РБ Спорт".

После 12 сыгранных туров "Пари НН" располагается на предпоследней строчке в турнирной таблице чемпионата России с 6 набранными очками. В 13 туре Российской Премьер-Лиги нижегородцы сыграют на домашнем стадионе с калининградской "Балтикой". Напомним, что волжане уступили "Ростову" в 6 туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России со счетом 1:4 и вылетели из розыгрыша турнира, заняв 4 место в своем квартете.

Летом текущего года "Пари НН" объявил о назначении Алексея Шпилевского на пост главного тренера.

