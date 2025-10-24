Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
КАМАЗ
17:15
ЕнисейНе начат
Арсенал Тула
19:30
УралНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лидс
22:00
Вест ХэмНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Реал Сосьедад
22:00
СевильяНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Милан
21:45
ПизаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вердер
21:30
УнионНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Париж
21:45
НантНе начат

Гендиректор "Динамо" прокомментировал возможность пригласить Кафанова на пост тренера вратарей

Генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров прокомментировал возможность назначения тренера вратарей сборной России Виталия Кафанова в московском клубе.
Фото: "Матч ТВ"
"Тренером вратарей футбольного клуба "Динамо" является Дмитрий Изотов", — приводит слова Пивоварова "Спорт-Экспресс".

Ранее в СМИ появилась информация о том, что главный тренер "Динамо" Валерий Карпин хотел бы видеть Виталия Кафанова в тренерском штабе бело-голубых. Напомним, оба специалиста ранее работали в "Ростове", но покинул клуб в этом году. На данный момент Карпин и Кафанов также тренируют сборную России по футболу.

"Динамо" на данный момент занимает восьмую строчку в турнирной таблице чемпионата России. В активе команды 16 очков за 12 туров РПЛ.

