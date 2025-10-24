Гендиректор "Динамо" прокомментировал возможность пригласить Кафанова на пост тренера вратарей

"Тренером вратарей футбольного клуба "Динамо" является Дмитрий Изотов", — приводит слова Пивоварова "Спорт-Экспресс".
Ранее в СМИ появилась информация о том, что главный тренер "Динамо" Валерий Карпин хотел бы видеть Виталия Кафанова в тренерском штабе бело-голубых. Напомним, оба специалиста ранее работали в "Ростове", но покинул клуб в этом году. На данный момент Карпин и Кафанов также тренируют сборную России по футболу.
"Динамо" на данный момент занимает восьмую строчку в турнирной таблице чемпионата России. В активе команды 16 очков за 12 туров РПЛ.
Фото: "Матч ТВ"