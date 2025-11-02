Голкипер "Пари НН": у нашего клуба свой чемпионат, у лидеров РПЛ - свой

"Мне вообще не хочется об этом говорить и думать о том, кто сильный и кто слабый. У нашего клуба свой чемпионат, у лидеров - свой", - сказал Медведев в интервью "РБ Спорт".
На данный момент "Пари НН" занимают 16 место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиге, имея в своём активе семь очков. Лидером чемпионата является московский ЦСКА с 30 баллами, на втором месте располагается "Зенит" с 29 очками, а третью позицию с аналогичным количеством очков занимает "Краснодар".
Следующий матч команда Алексея Шпилевского проведёт против "Рубина". Встреча пройдёт в субботу, 8 ноября.
Вратарь "Пари НН" Никита Медведев ответил на вопрос, кто является главным претендентом на чемпионство в РПЛ.
Фото: ФК "Пари НН"