Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Оренбург
3 - 1 3 1
СочиЗавершен
Балтика
2 - 0 2 0
Ахмат2 тайм
Краснодар
19:30
СпартакНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Волга Ул
1 - 2 1 2
РодинаЗавершен
Спартак Кострома
2 - 1 2 1
Черноморец2 тайм

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Вест Хэм
2 - 1 2 1
Ньюкасл2 тайм
Манчестер Сити
19:30
БорнмутНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Леванте
1 - 2 1 2
СельтаЗавершен
Алавес
1 - 0 1 0
Эспаньол1 тайм
Барселона
20:30
ЭльчеНе начат
Бетис
23:00
МальоркаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Верона
1 - 2 1 2
ИнтерЗавершен
Фиорентина
0 - 1 0 1
Лечче2 тайм
Торино
2 - 2 2 2
Пиза2 тайм
Парма
20:00
БолоньяНе начат
Милан
22:45
РомаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Кельн
1 - 0 1 0
Гамбург1 тайм
Вольфсбург
19:30
ХоффенхаймНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ренн
4 - 1 4 1
Страсбург2 тайм
Тулуза
19:15
ГаврНе начат
Лилль
19:15
АнжеНе начат
Нант
19:15
МетцНе начат
Ланс
19:15
ЛорьянНе начат
Брест
22:45
ЛионНе начат

Голкипер "Пари НН": у нашего клуба свой чемпионат, у лидеров РПЛ - свой

Вратарь "Пари НН" Никита Медведев ответил на вопрос, кто является главным претендентом на чемпионство в РПЛ.
Фото: ФК "Пари НН"
"Мне вообще не хочется об этом говорить и думать о том, кто сильный и кто слабый. У нашего клуба свой чемпионат, у лидеров - свой", - сказал Медведев в интервью "РБ Спорт".

На данный момент "Пари НН" занимают 16 место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиге, имея в своём активе семь очков. Лидером чемпионата является московский ЦСКА с 30 баллами, на втором месте располагается "Зенит" с 29 очками, а третью позицию с аналогичным количеством очков занимает "Краснодар".

Следующий матч команда Алексея Шпилевского проведёт против "Рубина". Встреча пройдёт в субботу, 8 ноября.

