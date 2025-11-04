Лучшим игроком команды признан вратарь Станислав Агкацев, набравший 23,73% голосов. Вторым в списке оказался бразильский полузащитник Виктора Са (15,54%), тройку лидеров замкнул нападающий Диего Коста (15,37%).
В октябре Агкацев принял участие в четырех встречах за "Краснодар", в которых не пропустил ни одного мяча. Всего в нынешнем сезоне 23-летний голкипер выступил в 16 матчах во всех турнирах, в восьми из которых он отыграл "на ноль".
В воскресенье, 2 ноября "Краснодар" одержал победу над "Спартаком". Матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги завершился со счетом 2:1. После этой встречи "быки" стали лидерами турнирной таблицы чемпионата России с 32 очками. В следующем туре команда Мурада Мусаева встретится с "Балтикой" в Калиниграде.
Стало известно имя лучшего игрока "Краснодара" в октябре
Пресс-служба "Краснодара" объявила имя лучшего игрока по итогам октября.
Фото: ФК "Краснодар"