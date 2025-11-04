Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Наполи
20:45
АйнтрахтНе начат
Славия
20:45
АрсеналНе начат
Ливерпуль
23:00
Реал МадридНе начат
Олимпиакос
23:00
ПСВНе начат
ПСЖ
23:00
БаварияНе начат
Атлетико
23:00
ЮнионНе начат
Тоттенхэм
23:00
КопенгагенНе начат
Буде-Глимт
23:00
МонакоНе начат
Ювентус
23:00
Спортинг ЛиссабонНе начат

Стало известно имя лучшего игрока "Краснодара" в октябре

Пресс-служба "Краснодара" объявила имя лучшего игрока по итогам октября.
Фото: ФК "Краснодар"
Лучшим игроком команды признан вратарь Станислав Агкацев, набравший 23,73% голосов. Вторым в списке оказался бразильский полузащитник Виктора Са (15,54%), тройку лидеров замкнул нападающий Диего Коста (15,37%).

В октябре Агкацев принял участие в четырех встречах за "Краснодар", в которых не пропустил ни одного мяча. Всего в нынешнем сезоне 23-летний голкипер выступил в 16 матчах во всех турнирах, в восьми из которых он отыграл "на ноль".

В воскресенье, 2 ноября "Краснодар" одержал победу над "Спартаком". Матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги завершился со счетом 2:1. После этой встречи "быки" стали лидерами турнирной таблицы чемпионата России с 32 очками. В следующем туре команда Мурада Мусаева встретится с "Балтикой" в Калиниграде.



Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится