Точилин - о "Сочи": зимой Осинькин сможет выправить ситуацию

Бывший главный тренер "Сочи" Александр Точилин оценил перспективы команды в нынешнем сезоне РПЛ.
Фото: "Чемпионат"
"После отставки Морено команда начала набирать очки. Впереди зимнее трансферное окно и перерыв. У Осинькина будет время поработать с командой и приобрести новых игроков. Чтобы весной показать, на что способна команда.

До конца сезона команда будет бороться за выживание. А шанс попасть в стыковые игры у "Сочи" достаточно большой. Зимой Осинькин сможет выправить ситуацию" - сказал Точилин Metaratings.

Игорь Осинькин стал главным тренером "Сочи" в начале сентября 2025 года. Под руководством российского специалиста клуб провел 10 игр, одержал 2 победы, 1 раз сыграл вничью и потерпел 7 поражений.

Осинькин сменил на посту главного тренера Роберто Морено. Под его руководством команда в этом сезоне РПЛ провела 7 матчей, 1 раз сыграла вничью и потерпела 6 поражений.

На данный момент "Сочи" занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 8 очков. Следующая игра клуба пройдет 8 ноября против "Ростова" в рамках РПЛ.

