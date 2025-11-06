Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Спартак
19:30
ЛокомотивНе начат

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Црвена Звезда
20:45
ЛилльНе начат
Мидтьюлланд
20:45
СелтикНе начат
Штурм
20:45
Ноттингем ФорестНе начат
Динамо Загреб
20:45
СельтаНе начат
Ницца
20:45
ФрайбургНе начат
Утрехт
20:45
ПортуНе начат
Ред Булл Зальцбург
20:45
Гоу Эхед ИглсНе начат
Мальмё
20:45
ПанатинаикосНе начат
Базель
20:45
ФКСБНе начат
ПАОК
23:00
Янг БойзНе начат
Ференцварош
23:00
ЛудогорецНе начат
Брага
23:00
ГенкНе начат
Рейнджерс
23:00
РомаНе начат
Штутгарт
23:00
ФейеноордНе начат
Астон Вилла
23:00
Маккаби Тель-АвивНе начат
Виктория П
23:00
ФенербахчеНе начат
Болонья
23:00
БраннНе начат
Бетис
23:00
ЛионНе начат

Лига конференций УЕФА

АЕК Афины
20:45
Шэмрок РоверсНе начат
Самсунспор
20:45
Хамрун СпартансНе начат
КуПС
20:45
СлованНе начат
Спарта
20:45
РакувНе начат
Целе
20:45
ЛегияНе начат
Ноа
20:45
СигмаНе начат
Шахтер
20:45
БрейдабликНе начат
АЕК Ларнака
20:45
АбердинНе начат
Майнц
20:45
ФиорентинаНе начат
Линкольн
23:00
РиекаНе начат
Лозанна
23:00
ОмонияНе начат
Шкендия
23:00
ЯгеллонияНе начат
Райо Вальекано
23:00
ЛехНе начат
Шелбурн
23:00
ДритаНе начат
Хеккен
23:00
СтрасбургНе начат
Рапид
23:00
Университатя КрайоваНе начат
Динамо Киев
23:00
ЗриньскиНе начат
Кристал Пэлас
23:00
АЗ АлкмарНе начат

Мусаев признан лучшим тренером РПЛ в октябре

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев признан лучшим специалистом РПЛ по итогам октября.
Фото: ФК "Краснодар"
Об этом сообщает пресс-служба Российской Премьер-Лиги. Победителя выбирали по итогам трех голосований: среди болельщиков, легенд РПЛ и телеэкспертов. Отмечается, что фанаты отдали большинство голосов наставнику ЦСКА Фабио Челестини, а телеэксперты выбрали главного тренера "Локомотива" Михаила Галактионова. Мурад Мусаев победил в голосовании специалистов РПЛ. Их выбор был решающим.

Конкуренцию главному тренеру "Краснодара" также составили Сергей Семак из "Зенита", возглавляющий "Балтику" Андрей Талалаев и наставник "Сочи" Игорь Осинькин.

Под руководством Мусаева "Краснодар" возглавил турнирную таблицу чемпионата России. После 14-ти труов РПЛ команда набрала 32 очка. С отставнаием в 2 очка на втором месте на данный момент идет ЦСКА. Тройку лидеров замыкает "Зенит", набравший 29 очков.

