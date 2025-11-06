Об этом сообщает пресс-служба Российской Премьер-Лиги. Победителя выбирали по итогам трех голосований: среди болельщиков, легенд РПЛ и телеэкспертов. Отмечается, что фанаты отдали большинство голосов наставнику ЦСКА Фабио Челестини, а телеэксперты выбрали главного тренера "Локомотива" Михаила Галактионова. Мурад Мусаев победил в голосовании специалистов РПЛ. Их выбор был решающим.
Конкуренцию главному тренеру "Краснодара" также составили Сергей Семак из "Зенита", возглавляющий "Балтику" Андрей Талалаев и наставник "Сочи" Игорь Осинькин.
Под руководством Мусаева "Краснодар" возглавил турнирную таблицу чемпионата России. После 14-ти труов РПЛ команда набрала 32 очка. С отставнаием в 2 очка на втором месте на данный момент идет ЦСКА. Тройку лидеров замыкает "Зенит", набравший 29 очков.
Мусаев признан лучшим тренером РПЛ в октябре
Фото: ФК "Краснодар"