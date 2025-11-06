Смородская: я бы не сказала, что у "Зенита" все хорошо - не видно команды на поле

"Может, "Зенит" и идет по плану, но я бы не сказала, что у них все хорошо. К сожалению, не видно целостной игры, не видно команды на поле. Для меня это совершенно очевидно. Но в чем дело, это разбираться не мне, это надо у Семака спросить", - цитирует Смородскую "РБ Спорт".
В четверг, 5 ноября, петербургский "Зенит" на домашнем стадионе уступил московскому "Динамо" в матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России со счетом 1:3. До этого петербуржцы не проигрывали на своем поле на протяжении последних 11 месяцев.
После 14 сыгранных туров команда Сергея Семака занимает третье место в турнирной таблице российского чемпионата с 29 набранными очками и отстает от лидирующего "Краснодара" на 3 балла.
Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская высказалась об игре петербургского "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"