Карпин: "Динамо" с этими футболистами 200 процентов не вылетит из РПЛ

— 100% это "Динамо" не вылетит. Сто процентов! Эта команда с этими футболистами 200% не вылетит.
— Было впечатление что команда "сливает" тренера. Они ходят пешком. Забегали, когда 1:2 стало. Что с психологией?
— Не думаю, что проблема в ногах. Два, два дня назад был поздний матч, но мы на это не сваливаем, поскольку никто 90 минут в том матче не сыграл. Дело в головах. Видимо, кто-то думает, что пешком может кого-то обыграть. К сожалению, - приводит слова Карпина "Матч ТВ".
Валерий Карпин был назначен на пост главного тренера московского "Динамо" летом текущего года, специалист продолжает занимать аналогичную должность в сборной России. Напомним, что в феврале 2025 года Валерий Карпин покинул пост главного тренера "Ростова".
Сегодня, 8 ноября, столичное "Динамо" на домашнем стадионе уступило тольяттинскому "Акрону" в 15 туре Российской Премьер-Лиги со счетом 1:2. Благодаря этой победе тольяттинцы обошли бело-голубых в турнирной таблице российского чемпионата и поднялись на 8 строчку, команда Валерия Карпина располагается на 9 месте с 17 баллами в своем активе.
Напомним, что московский клуб одержал победу над петербургским "Зенитом" в первом матче четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России со счетом 3:1. Ответная встреча состоится на домашнем стадионе бело-голубых.