Журналист "Матч ТВ" - о конфликте со Станковичем: мы не можем устраивать мордобой

"Я понимаю, что мы не в равных ситуациях. Мы не можем устраивать мордобой. Где-то на улице я бы мог ему жёстко ответить. И я уверен, что если бы не было сдерживающих факторов, ни Деян, ни кто-то другой так себя бы не вёл. Да, он был жёстким футболистом. Но сильный человек не тот, кто умеет бить, а тот, кто может сдержать свой гнев. Может быть, лет 10 назад я бы не смог сдержаться. Но сейчас ответственность другая, повзрослел", - сказал Ахмадов в интервью "Матч ТВ".
Вчера, 9 ноября "Спартак" обыграл на выезде грозненский "Ахмат". Дублем у красно-белых отметился аргентинский полузащитник Пабло Солари. В составе грозненцев единственный мяч забил форвард Георгий Мелкадзе.
Во время послематчевого флеш-интервью Деян Станкович вышел из себя из-за вопроса корреспондента о том, что он выкрикивал судье.
Напомним, что в текущем сезоне сербский специалист уже получил отстранение от матчей на месяц под эгидой РФС. Он возглавляет красно-белых с июня 2024 года. В прошедшем чемпионате под его руководством команда заняла четвёртое место.
После 15 сыгранных туров "Спартак" находится на шестом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, имея в своём активе 25 очков.
Фото: ФК "Спартак" Москва