Чемпионат Мира

ЧМ2022
Норвегия
4 - 1 4 1
ЭстонияЗавершен
Азербайджан
0 - 2 0 2
ИсландияЗавершен
Армения
0 - 1 0 1
ВенгрияЗавершен
Англия
22:45
СербияНе начат
Андорра
22:45
АлбанияНе начат
Ирландия
22:45
ПортугалияНе начат
Франция
22:45
УкраинаНе начат
Молдова
22:45
ИталияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Северная Македония
0 - 0 0 0
ЛатвияЗавершен
Литва
0 - 0 0 0
ИзраильЗавершен
Чехия
1 - 0 1 0
Сан-МариноЗавершен

Пименов рассказал, от каких игроков у "Локомотива" большая зависимость

Бывший игрок московского "Локомотива" Руслан Пименов заявил о сильной зависимости команды от Алексея Батракова и Дмитрия Воробьёва.
Фото: ФК "Локомотив"
"Железнодорожники" готовы бороться за чемпионство, при этом есть большая зависимость от Батракова и Воробьёва. Если "Локомотив" этих двух игроков потеряет, то будет бороться за пятое место", - сказал Пименов "Советскому спорту".

Алексей Батраков является воспитанником московского "Локомотива". В текущем сезоне за команду атакующий полузащитник сыграл 19 матчей, забил 13 голов и отдал 4 голевые передачи.

Дмитрий Воробьев стал игроком "Локомотива" в начале июля 2024 года. В сезоне-2025/2026 форвард провел 17 игр, забил 9 голов и отдал 3 результативные передачи.

На данный момент московский клуб занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков в 15-ти встречах.

