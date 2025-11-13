Пименов рассказал, от каких игроков у "Локомотива" большая зависимость

"Железнодорожники" готовы бороться за чемпионство, при этом есть большая зависимость от Батракова и Воробьёва. Если "Локомотив" этих двух игроков потеряет, то будет бороться за пятое место", - сказал Пименов "Советскому спорту".
Алексей Батраков является воспитанником московского "Локомотива". В текущем сезоне за команду атакующий полузащитник сыграл 19 матчей, забил 13 голов и отдал 4 голевые передачи.
Дмитрий Воробьев стал игроком "Локомотива" в начале июля 2024 года. В сезоне-2025/2026 форвард провел 17 игр, забил 9 голов и отдал 3 результативные передачи.
На данный момент московский клуб занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков в 15-ти встречах.
