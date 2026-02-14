Хомуха высказался о шансах ЦСКА на чемпионство

- То, что ЦСКА укрепился на уровне топ-клуба и ввяжется в борьбу за титул, у меня нет сомнений.
Из преимуществ команды Челестини перед конкурентами я бы назвал то, что костяк больше сориентирован на российских футболистов, - цитирует Хомуху "Евро-Футбол.Ру".
Накануне московский клуб усилил состав полузащитником Данилой Козловым и защитником Матеусом Рейсом. Ранее в команду перебрался форвард Лусиано Гонду.
После 18 туров чемпионата России армейцы идут в группе лидеров: команда набрала 36 очков и занимает четвёртое место в таблице. Первый матч после рестарта сезона ЦСКА проведёт 1 марта - соперником станет "Ахмат".