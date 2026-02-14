Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Локомотив
11:00
Динамо СамаркандНе начат
Ахмат
16:00
АГМКНе начат
Локомотив
17:00
ПюникНе начат

Хомуха высказался о шансах ЦСКА на чемпионство

Экс-футболист ЦСКА Дмитрий Хомуха оценил перспективы армейцев в нынешнем сезоне после зимнего усиления состава.
Фото: ПФК ЦСКА
По мнению бывшего игрока, свежие трансферы позволяют команде реально включиться в борьбу за чемпионство.

- То, что ЦСКА укрепился на уровне топ-клуба и ввяжется в борьбу за титул, у меня нет сомнений.

Из преимуществ команды Челестини перед конкурентами я бы назвал то, что костяк больше сориентирован на российских футболистов, - цитирует Хомуху "Евро-Футбол.Ру".

Накануне московский клуб усилил состав полузащитником Данилой Козловым и защитником Матеусом Рейсом. Ранее в команду перебрался форвард Лусиано Гонду.

После 18 туров чемпионата России армейцы идут в группе лидеров: команда набрала 36 очков и занимает четвёртое место в таблице. Первый матч после рестарта сезона ЦСКА проведёт 1 марта - соперником станет "Ахмат".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится