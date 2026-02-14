"ПСЖ" впервые в сезоне проиграл с Сафоновым в воротах

В матче 22-го тура Лиги 1 сезона-2025/2026 "ПСЖ" на выезде уступил "Ренну" со счётом 1:3.

Фото: Getty Images

Это поражение стало первым для парижан в текущем сезоне в тех встречах, где место в воротах занимал российский голкипер Матвей Сафонов.



В общей сложности в этом сезоне вратарь выходил на поле восемь раз во всех турнирах и пропустил столько же мячей. До игры с "Ренном" "ПСЖ" с Сафоновым в составе уверенно обыгрывал "Страсбург", "Марсель" и "Мец", а также добился победы над "Ренном" в предыдущей встрече.



Кроме того, команда сыграла вничью с "Ньюкаслом" и "Атлетиком", а в противостоянии с "Фламенго" добилась успеха по итогам серии пенальти.



Напомним, голкипер перебрался во французский гранд летом 2024 года.