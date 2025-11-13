Матчи Скрыть

Хомуха: Соболеву спокойно можно переформатировать карьеру

Бывший футболист "Зенита" Дмитрий Хомуха прокомментировал игру форварда петербургского клуба Александра Соболева.
"Соболев должен решить, идти ему в другой клуб и играть, либо получать ограниченное количество времени в "Зените". Если игрок примет решение о смене клуба, у него будет достаточно времени для адаптации к новым требованиям. Спокойно можно переформатировать карьеру и перезагрузиться", - сказал Хомуха Metaratings.

Александр Соболев выступает за петербургский "Зенит" с лета 2024 года. Всего за команду российский нападающий провел 50 матчей, забил 12 голов и отдал 5 голевых передач. Соглашение клуба с футболистом действует до конца июня 2027 года.

На данный момент "Зенит" занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 30 очков в 15-ти встречах. Следующий матч сине-бело-голубых пройдет 23 ноября против "Пари НН" в рамках РПЛ.

