В "Балтике" рассказали, кто провоцировал Талалаева в матче с ЦСКА

"За ним на скамейке сидели два болельщика ЦСКА и нелицеприятно его заводили, провоцировали нашего главного тренера.А он человек эмоциональный, все знают, что не очень много надо, чтобы довести его до точки кипения. Тут он выбил мяч, и происходит совершенно неправильное - игрок ЦСКА прибегает в техническую зону "Балтики" и толкает главного тренера", - сказал Мясников TACC.
14 марта на "Ростех Арене" состоялся матч в рамках 21-го тура Российской Премьер-Лиги между калининградской "Балтикой" и московским ЦСКА. Подопечные Фабио Челестини потерпели поражение со счетом 0:1.
В конце компенсированного ко второму тайму времени главный тренер "Балтики" Андрей Талалаев выбил мяч на трибуну, "армейцы" должны были подавать аут. После этого произошла массовая потасовка. Наставники обеих команд получили красные карточки.