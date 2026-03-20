Смородская: Галактионов показывает, что Кубок России ему неинтересен

Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская высказалась о вылете команды из Кубка России.
Ольга Смородская заявила, что "Локомотив" может побороться за медали в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги.

"Что-то они перемудрили зимой и с трансферами, и с подготовкой.

Галактионов показывает, что Кубок ему неинтересен, он это демонстрирует. В чемпионате, может, он ещё и возьмёт медаль, если все начнут оступаться, хотя бы третье место", - сказала Смородская "Советскому спорту".

Вчера, 19 марта, состоялся матч в рамках полуфинала Пути регионов Кубка России между московским "Локомотивом" и самарскими "Крыльями Советов". Основное время встречи завершилось ничьей со счетом 2:2. Подопечные Михаила Галактионова уступили в серии пенальти (4:5).

На данный момент "Локомотив" занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 41 очко в 21 игре.

