Хомуха: Мойзес подумал, что он тут король. Ведет себя неадекватно

"Мойзес неправ, он подвёл команду. Ему надо было извиниться перед партнёрами и клубом, а он начинает пререкаться с тренером.
Он подумал, что он тут король, капитанскую повязку ему давали абсолютно незаслуженно. Мойзес подводит команду своим поведением, он ведёт себя неадекватно, что просматривалось ещё в осенней части", - сказал Хомуха "Советскому спорту".
Ранее в СМИ появилась информация, что Мойзес отстранен от тренировок с основной командой из-за конфликта с главным тренером Фабио Челестини. Эпизод произошел в раздевалке после поражения от "Краснодара" в Кубке России (0:4).
Бразильский футболист выступает за московский ЦСКА с начала июля 2023 года. В текущем сезоне левый защитник провел 27 матчей, забил 2 гола, отдал 3 результативные передачи и получил 2 красные карточки.