"Как мне сейчас "Динамо"? Никак! Ни футбола, ни результатов, ни места в турнирной таблице - вообще ничего. Когда брали Карпина, хотели поднять команду ещё выше, но случилось наоборот. Он опустил "Динамо" ещё ниже", - сказал Сметанин "Советскому спорту".
Валерий Карпин стал главным тренером московского "Динамо" в начале июля 2025 года. Всего под руководством российского специалиста команда провела 22 матча, одержала 8 побед, 5 раз сыграла вничью и потерпела 9 поражений.
На данный момент бело-голубые занимают 10-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 17 очков в 15-ти встречах.
Экс-игрок "Динамо": Карпин опустил команду. Ни футбола, ни результатов
Бывший футболист московского "Динамо" Андрей Сметанин раскритиковал игру команды в текущем сезоне.
Фото: ФК "Динамо"