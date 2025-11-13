Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Норвегия
4 - 1 4 1
ЭстонияЗавершен
Азербайджан
0 - 2 0 2
ИсландияЗавершен
Армения
0 - 1 0 1
ВенгрияЗавершен
Англия
2 - 0 2 0
СербияЗавершен
Андорра
0 - 1 0 1
АлбанияЗавершен
Ирландия
2 - 0 2 0
ПортугалияЗавершен
Франция
4 - 0 4 0
УкраинаЗавершен
Молдова
0 - 2 0 2
ИталияЗавершен

Товарищеские матчи. Сборные

Северная Македония
0 - 0 0 0
ЛатвияЗавершен
Литва
0 - 0 0 0
ИзраильЗавершен
Чехия
1 - 0 1 0
Сан-МариноЗавершен

Экс-игрок "Динамо": Карпин опустил команду. Ни футбола, ни результатов

Бывший футболист московского "Динамо" Андрей Сметанин раскритиковал игру команды в текущем сезоне.
Фото: ФК "Динамо"
"Как мне сейчас "Динамо"? Никак! Ни футбола, ни результатов, ни места в турнирной таблице - вообще ничего. Когда брали Карпина, хотели поднять команду ещё выше, но случилось наоборот. Он опустил "Динамо" ещё ниже", - сказал Сметанин "Советскому спорту".

Валерий Карпин стал главным тренером московского "Динамо" в начале июля 2025 года. Всего под руководством российского специалиста команда провела 22 матча, одержала 8 побед, 5 раз сыграла вничью и потерпела 9 поражений.

На данный момент бело-голубые занимают 10-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 17 очков в 15-ти встречах.

