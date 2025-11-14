Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
СКА-Хабаровск
0 - 0 0 0
Енисей1 тайм
Черноморец
15:00
Волга УлНе начат
Торпедо
15:30
РоторНе начат
Нефтехимик
18:00
УралНе начат

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Казахстан
17:00
БельгияНе начат
Турция
20:00
БолгарияНе начат
Лихтенштейн
20:00
УэльсНе начат
Кипр
20:00
АвстрияНе начат
Грузия
20:00
ИспанияНе начат
Босния и Герцеговина
22:45
РумынияНе начат
Дания
22:45
БеларусьНе начат
Словения
22:45
КосовоНе начат
Швейцария
22:45
ШвецияНе начат
Греция
22:45
ШотландияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Россия
18:00
ЧилиНе начат

Россия - Чили: где и когда смотреть матч сборных

Сборная России - сборная Чили: на каком канале и во сколько смотреть товарищеский матч национальных команд.
Фото: РФС
Сборная России проведет матч против команды Чили сегодня, 15 ноября. Встреча пройдет в Сочи на стадионе "Фишт". Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени. Прямая трансляция игры будет доступна на телеканале "Матч ТВ", редакция Rusfootball.info проведет текстовую трансляцию этого матча.

Ранее, 12 ноября, сборная России встретилась с командой Перу. Игра завершилась вничью со счетом 1:1.

