Сборная России проведет матч против команды Чили сегодня, 15 ноября. Встреча пройдет в Сочи на стадионе "Фишт". Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени. Прямая трансляция игры будет доступна на телеканале "Матч ТВ", редакция Rusfootball.info проведет текстовую трансляцию этого матча.
Ранее, 12 ноября, сборная России встретилась с командой Перу. Игра завершилась вничью со счетом 1:1.
Россия - Чили: где и когда смотреть матч сборных
Фото: РФС