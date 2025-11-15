Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
СКА-Хабаровск
1 - 1 1 1
ЕнисейЗавершен
Черноморец
15:00
Волга УлНе начат
Торпедо
15:30
РоторНе начат
Нефтехимик
18:00
УралНе начат

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Казахстан
17:00
БельгияНе начат
Турция
20:00
БолгарияНе начат
Лихтенштейн
20:00
УэльсНе начат
Кипр
20:00
АвстрияНе начат
Грузия
20:00
ИспанияНе начат
Босния и Герцеговина
22:45
РумынияНе начат
Дания
22:45
БеларусьНе начат
Словения
22:45
КосовоНе начат
Швейцария
22:45
ШвецияНе начат
Греция
22:45
ШотландияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Россия
18:00
ЧилиНе начат

Непомнящий: Станкович не понял, какую ношу взвалил на плечи

Российский тренер Валерий Непомнящий прокомментировал уход Деяна Станковича из "Спартака".
Фото: ФК "Спартак" Москва
"В "Спартаке" ничего не произошло. "Спартак", как всегда, из года в год, из века в век, радует нас этой непонятной ситуацией, что творится вокруг футбола. Станкович не понял, какую ношу взвалил на свои плечи. "Спартак" - это особая команда, к нему особое отношение. Эта команда имеет самую большую массу болельщиков. Тренер не справился с этим давлением - ни эмоционально, ни психологически", - сказал Непомнящий в интервью "Чемпионату".

Во вторник, 11 ноября московский "Спартак" объявил об отставке Деяна Станковича с поста главного тренера - сербский специалист работал в клубе с лета 2024 года. По итогам прошлого сезона красно-белые заняли четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 57 очков в 30 встречах. Исполняющим обязанности главного тренера столичного клуба стал Вадим Романов.

После 15 сыгранных туров красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице российского чемпионата с 25 набранными баллами в своем активе. В 16 туре Российской Премьер-Лиги столичная команда сыграет на домашнем стадионе с ЦСКА, который занимает второе место в таблице с 33 баллами.

