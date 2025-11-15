Непомнящий: Станкович не понял, какую ношу взвалил на плечи

"В "Спартаке" ничего не произошло. "Спартак", как всегда, из года в год, из века в век, радует нас этой непонятной ситуацией, что творится вокруг футбола. Станкович не понял, какую ношу взвалил на свои плечи. "Спартак" - это особая команда, к нему особое отношение. Эта команда имеет самую большую массу болельщиков. Тренер не справился с этим давлением - ни эмоционально, ни психологически", - сказал Непомнящий в интервью "Чемпионату".
Во вторник, 11 ноября московский "Спартак" объявил об отставке Деяна Станковича с поста главного тренера - сербский специалист работал в клубе с лета 2024 года. По итогам прошлого сезона красно-белые заняли четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 57 очков в 30 встречах. Исполняющим обязанности главного тренера столичного клуба стал Вадим Романов.
После 15 сыгранных туров красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице российского чемпионата с 25 набранными баллами в своем активе. В 16 туре Российской Премьер-Лиги столичная команда сыграет на домашнем стадионе с ЦСКА, который занимает второе место в таблице с 33 баллами.
Фото: ФК "Спартак" Москва