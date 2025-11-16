Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сокол
13:00
ФакелНе начат
Уфа
14:00
Арсенал ТулаНе начат
Челябинск
15:00
КАМАЗНе начат
Шинник
17:30
ЧайкаНе начат

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Португалия
17:00
АрменияНе начат
Венгрия
17:00
ИрландияНе начат
Албания
20:00
АнглияНе начат
Сербия
20:00
ЛатвияНе начат
Украина
20:00
ИсландияНе начат
Азербайджан
20:00
ФранцияНе начат
Израиль
22:45
МолдоваНе начат
Италия
22:45
НорвегияНе начат

"Можно еще и третью команду взять". Мостовой - о совмещении Карпина

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой раскритиковал совмещение Валерием Карпиным работы в "Динамо" и национальной команде.
Фото: сборная России
- О совмещении я говорил еще в период, когда у нас был такой персонаж как Слуцкий. Назначили тренера ЦСКА в сборную, а потом мы провалились на чемпионате Европы. Также и здесь. Можно еще и третью команду взять, но просто это неправильно. И все об этом знают.

Напомним, минувшим летом главный тренер сборной России Валерий Карпин был назначен на аналогичный пост в московском "Динамо". Российский специалист подписал с клубом трехлетнее трудовое соглашение. Ранее Карпин совмещал должности в национальной команде и "Ростове".

В рамках ноябрьского сбора подопечные Карпина провели две товарищеские игры и не одержали ни одной победы, сыграв вничью с Перу (1:1) и уступив Чили (0:2).

Источник: "Матч ТВ"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится