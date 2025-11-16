"Можно еще и третью команду взять". Мостовой - о совмещении Карпина

- О совмещении я говорил еще в период, когда у нас был такой персонаж как Слуцкий. Назначили тренера ЦСКА в сборную, а потом мы провалились на чемпионате Европы. Также и здесь. Можно еще и третью команду взять, но просто это неправильно. И все об этом знают.
Напомним, минувшим летом главный тренер сборной России Валерий Карпин был назначен на аналогичный пост в московском "Динамо". Российский специалист подписал с клубом трехлетнее трудовое соглашение. Ранее Карпин совмещал должности в национальной команде и "Ростове".
В рамках ноябрьского сбора подопечные Карпина провели две товарищеские игры и не одержали ни одной победы, сыграв вничью с Перу (1:1) и уступив Чили (0:2).
Источник: "Матч ТВ"
Фото: сборная России