Первая лига

Сокол
0 - 1 0 1
ФакелЗавершен
Уфа
1 - 2 1 2
Арсенал ТулаЗавершен
Челябинск
3 - 3 3 3
КАМАЗЗавершен
Шинник
4 - 1 4 1
Чайка2 тайм

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Португалия
9 - 1 9 1
АрменияЗавершен
Венгрия
2 - 3 2 3
ИрландияЗавершен
Албания
20:00
АнглияНе начат
Сербия
20:00
ЛатвияНе начат
Украина
20:00
ИсландияНе начат
Азербайджан
20:00
ФранцияНе начат
Израиль
22:45
МолдоваНе начат
Италия
22:45
НорвегияНе начат

Аршавин назвал тренера, подходящего "Спартаку"

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин высказался о потенциальном новом главном тренере "Спартака".
Фото: ФК "Ахмат"
"Кого посоветовал бы "Спартаку" назначить главным тренером? Без советов. Талалаев? Талалаев сейчас строит "Балтику", он не уйдет оттуда. Черчесов? Я думаю, что он подойдет им", - цитирует Аршавина "РБ Спорт".

Напомним, с лета прошлого года московский "Спартак" возглавлял Деян Станкович. 11 ноября красно-белые официально объявили об уходе сербского специалиста с поста главного тренера по обоюдному согласию сторон. Руководить тренировочным процессом "Спартака" будет 47-летний Вадим Романов, утвержденный в качестве исполняющего обязанности главного тренера.

