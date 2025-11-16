"Кого посоветовал бы "Спартаку" назначить главным тренером? Без советов. Талалаев? Талалаев сейчас строит "Балтику", он не уйдет оттуда. Черчесов? Я думаю, что он подойдет им", - цитирует Аршавина "РБ Спорт".
Напомним, с лета прошлого года московский "Спартак" возглавлял Деян Станкович. 11 ноября красно-белые официально объявили об уходе сербского специалиста с поста главного тренера по обоюдному согласию сторон. Руководить тренировочным процессом "Спартака" будет 47-летний Вадим Романов, утвержденный в качестве исполняющего обязанности главного тренера.
Аршавин назвал тренера, подходящего "Спартаку"
Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин высказался о потенциальном новом главном тренере "Спартака".
