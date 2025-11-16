В "Целе" отреагировали на новости о том, что Риера может возглавить "Спартак"

"Мы планируем продлить контракт с Риерой. Сейчас ходит много спекуляций. Якобы агенты и посредники предлагают его в "Спартак", "Црвену" и так далее. Какие посредники могут его предлагать? У него свой агент. "Спартак" им действительно интересовался, но то, что его кто-то предлагает и что он уходит - это неправда. Интерес от красно-белых был, но предложения не получали. Мы никуда его не хотим отдавать или продавать", - сказал Голубин в интервью Sport24.
Ранее в СМИ появлялась информация об интересе "Спартака" к Альберто Риере. Сообщалось, что представители московского клуба посещали матч Лиги конференций между "Целе" и "Легией".
Альберто Риера возглавляет словенскую команду с 2024 года. В текущем сезоне "Целе" возглавляет после 15 сыгранных туров турнирную таблицу чемпионата Словении, имея в своём активе 36 очков. Также подопечные Альберто Риеры располагаются на второй позиции с девятью набранными баллами после трёх сыгранных туров в общем этапе Лиги Конференций.
После первого круга Российской Премьер-Лиги "Спартак" занимает шестую позицию в турнирной таблице, имея 25 очков. 11 ноября красно-белые объявлении о расторжении контракта по обоюдному согласию с Деяном Станковичем.
Следующую игру "Спартак" проведёт на своём поле против ЦСКА. Игра пройдёт в субботу, 22 ноября.
Фото: ФК "Целе"