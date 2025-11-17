- "Спартаку" необходим хороший тренер, который приведёт команду к победам. Иностранец или россиянин? Если топовый иностранный тренер, то хорошо, если какой-то неизвестный и непонятный, то можно и нашего молодого попробовать. У нас же каждый год выпускают тренеров, а новых имён на тренерском поприще появляется как-то мало", - сказал Прудников в интервью "Матч ТВ".
Напомним, что 11 ноября "Спартак" объявил о расторжении контракта с Деяном Станковичем по обоюдному согласию. Сербский специалист работал в клубе с июня 2024 года. В прошедшем сезоне он занял с красно-белыми четвёртое место в чемпионате. В текущем розыгрыше РПЛ команда располагается на шестой позиции, имея в своём активе 25 очков. Временно исполняет обязанности главного тренера Вадим Романов,, ранее входивший в тренерский штаб Деяна Станковича.
В следующем туре "Спартак" сыграет на своём поле против ЦСКА. Игра состоится в субботу, 22 ноября. Начало - в 16:45 по московскому времени.
Экс-игрок "Спартака" назвал подходящего тренера для команды
Фото: ФК "Спартак" Москва