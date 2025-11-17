Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Спартак Кострома
19:30
РодинаНе начат

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Черногория
22:45
ХорватияНе начат
Германия
22:45
СловакияНе начат
Мальта
22:45
ПольшаНе начат
Северная Ирландия
22:45
ЛюксембургНе начат
Чехия
22:45
ГибралтарНе начат
Нидерланды
22:45
ЛитваНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Финляндия
20:00
АндорраНе начат

Экс-игрок "Спартака" назвал подходящего тренера для команды

Бывший футболист "Спартака" Александр Прудников рассказал, что красно-белым нужно назначить молодого российского тренера.
Фото: ФК "Спартак" Москва
- "Спартаку" необходим хороший тренер, который приведёт команду к победам. Иностранец или россиянин? Если топовый иностранный тренер, то хорошо, если какой-то неизвестный и непонятный, то можно и нашего молодого попробовать. У нас же каждый год выпускают тренеров, а новых имён на тренерском поприще появляется как-то мало", - сказал Прудников в интервью "Матч ТВ".

Напомним, что 11 ноября "Спартак" объявил о расторжении контракта с Деяном Станковичем по обоюдному согласию. Сербский специалист работал в клубе с июня 2024 года. В прошедшем сезоне он занял с красно-белыми четвёртое место в чемпионате. В текущем розыгрыше РПЛ команда располагается на шестой позиции, имея в своём активе 25 очков. Временно исполняет обязанности главного тренера Вадим Романов,, ранее входивший в тренерский штаб Деяна Станковича.

В следующем туре "Спартак" сыграет на своём поле против ЦСКА. Игра состоится в субботу, 22 ноября. Начало - в 16:45 по московскому времени.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится