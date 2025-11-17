Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Спартак Кострома
19:30
РодинаНе начат

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Черногория
22:45
ХорватияНе начат
Германия
22:45
СловакияНе начат
Мальта
22:45
ПольшаНе начат
Северная Ирландия
22:45
ЛюксембургНе начат
Чехия
22:45
ГибралтарНе начат
Нидерланды
22:45
ЛитваНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Финляндия
20:00
АндорраНе начат

Лепехин заявил, что не удивится увольнению Карпина из "Динамо"

Бывший российский футболист Константин Лепехин поделился мнением о выступлениях московского "Динамо" под руководством Валерия Карпина.
Фото: ФК "Динамо" Москва
"Если у руководства клуба, как и у болельщиков, были завышенные ожидания, Карпина могут и убрать. Если же люди реалисты, то они понимают, что команда не делается за три-пять месяцев.

Я не удивлюсь увольнению Карпина из "Динамо", но мне кажется, что любому тренеру нужно давать время и какой-то период. И это должно изначально оговариваться при подписании контракта и озвучиваться публично", — отметил Лепехин в беседе с "Чемпионатом".

Валерий Карпин возглавил "Динамо" перед началом сезона 2025/2026. Первый круг Российской Премьер-Лиги бело-голубые завершили на 10-м месте в турнирной таблице с 17 очками в активе. В 16 туре команда сыграет дома с махачкалинским "Динамо" (12-е место, 14 очков). Встреча состоится 23 ноября, начало — в 17:30 мск.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится