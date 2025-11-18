Ромащенко считает, что эмоции Станковича передались "Спартаку"

Сербский специалист тренировал красно-белых с июля прошлого года, а покинул свой пост 11 ноября этого года.
"По моему мнению, Станкович сам создал турбулентность "Спартака". Все эмоции главного тренера передались команде. При частой ротации и постоянной смене схем не может быть речи о стабильности", — передает слова Ромащенко Metaratings.
Под руководством Деяна Станковича "Спартак" провел 64 официальных матча, в которых одержал 37 побед, 10 раз сыграл вничью и потерпел 17 поражений. После ухода серба исполняющим обязанности главного тренера команды стал Вадим Романов.
В субботу, 22 ноября, "Спартак" сыграет дома с ЦСКА в рамках 16 тура Российской Премьер-Лиги. Встреча стартует в 16:45 мск.
Бывший футболист "Спартака", главный тренер "Урала" Мирослав Ромащенко выделил главные ошибки Деяна Станковича во время работы в команде.
