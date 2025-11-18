Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Бельгия
22:45
ЛихтенштейнНе начат
Болгария
22:45
ГрузияНе начат
Австрия
22:45
Босния и ГерцеговинаНе начат
Косово
22:45
ШвейцарияНе начат
Шотландия
22:45
ДанияНе начат
Испания
22:45
ТурцияНе начат
Уэльс
22:45
Северная МакедонияНе начат
Беларусь
22:45
ГрецияНе начат
Швеция
22:45
СловенияНе начат
Румыния
22:45
Сан-МариноНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Кипр
20:00
ЭстонияНе начат
Фарерские острова
20:00
КазахстанНе начат

Ромащенко считает, что эмоции Станковича передались "Спартаку"

Бывший футболист "Спартака", главный тренер "Урала" Мирослав Ромащенко выделил главные ошибки Деяна Станковича во время работы в команде.
Фото: ФК "Спартак"
Сербский специалист тренировал красно-белых с июля прошлого года, а покинул свой пост 11 ноября этого года.

"По моему мнению, Станкович сам создал турбулентность "Спартака". Все эмоции главного тренера передались команде. При частой ротации и постоянной смене схем не может быть речи о стабильности", — передает слова Ромащенко Metaratings.

Под руководством Деяна Станковича "Спартак" провел 64 официальных матча, в которых одержал 37 побед, 10 раз сыграл вничью и потерпел 17 поражений. После ухода серба исполняющим обязанности главного тренера команды стал Вадим Романов.

В субботу, 22 ноября, "Спартак" сыграет дома с ЦСКА в рамках 16 тура Российской Премьер-Лиги. Встреча стартует в 16:45 мск.

