Кафанов: если бы были еврокубки, за границей играло бы еще больше наших вратарей

"Российских вратарей заграницей стало больше: Андрей Лунев был в "Байере", сейчас в "ПСЖ" Матвей Сафонов, в "Штурме" — Даниил Худяков, в Норвегии — Никита Хайкин. Буквально пять лет назад за рубежом не было никого из россиян. Если бы были еврокубки, там играло бы еще больше наших вратарей", — передает слова Кафанова "РИА Новости Спорт".
Матвей Сафонов и Никита Хайкин представляют свои клубы "ПСЖ" и "Буде-Глимт" в Лиге чемпионов УЕФА, "Штурм" Даниила Худякова выступает в Лиге Европы.
Ранее сообщалось, что Хайкин может сменить спортивное гражданство и выступать за сборную Норвегии, но официального подтверждения данная информация пока не получила.
Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов поделился мнением о востребованности российских голкиперов за рубежом.
