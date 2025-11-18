Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Бельгия
1 - 0 1 0
Лихтенштейн1 тайм
Болгария
1 - 0 1 0
Грузия1 тайм
Австрия
0 - 1 0 1
Босния и Герцеговина1 тайм
Косово
0 - 0 0 0
Швейцария1 тайм
Шотландия
1 - 0 1 0
Дания1 тайм
Испания
1 - 0 1 0
Турция1 тайм
Уэльс
1 - 0 1 0
Северная Македония1 тайм
Беларусь
0 - 0 0 0
Греция1 тайм
Швеция
0 - 0 0 0
Словения1 тайм
Румыния
1 - 1 1 1
Сан-Марино1 тайм

Товарищеские матчи. Сборные

Кипр
2 - 4 2 4
ЭстонияЗавершен
Фарерские острова
1 - 0 1 0
КазахстанЗавершен

Кафанов: если бы были еврокубки, за границей играло бы еще больше наших вратарей

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов поделился мнением о востребованности российских голкиперов за рубежом.
Фото: сборная России
"Российских вратарей заграницей стало больше: Андрей Лунев был в "Байере", сейчас в "ПСЖ" Матвей Сафонов, в "Штурме" — Даниил Худяков, в Норвегии — Никита Хайкин. Буквально пять лет назад за рубежом не было никого из россиян. Если бы были еврокубки, там играло бы еще больше наших вратарей", — передает слова Кафанова "РИА Новости Спорт".

Матвей Сафонов и Никита Хайкин представляют свои клубы "ПСЖ" и "Буде-Глимт" в Лиге чемпионов УЕФА, "Штурм" Даниила Худякова выступает в Лиге Европы.

Ранее сообщалось, что Хайкин может сменить спортивное гражданство и выступать за сборную Норвегии, но официального подтверждения данная информация пока не получила.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится